رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي المبعوث الخاص الأممي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل

التقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بنشمباس، الذي يزور موريتانيا حاليًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

فيما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، بأنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة، علاقات التعاون بين موريتانيا ومنظمة الأمم المتحدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.