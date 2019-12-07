الجيش المالي يقتل 5 إرهابيين ويدمر قاعدة عسكرية لهم

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أعلن الجيش المالي قتل 5 إرهابيين وتدمير قاعدة عسكرية إرهابية قرب مدينة موبتي شمال البلاد.

وذكر بيان للقوات المسلحة المالية اليوم السبت أن وحدة من الجيش المالي تعرضت لهجوم من إحدى الجماعات المسلحة عند مدخل منطقة بارو قرب مدينة موبتي وبعد مطاردتهم، تم تدمير قاعدة إرهابية وقتل خمسة إرهابيين.

وكان الجيش المالي قد دمر أمس الأول الخميس قاعدة للارهابيين قرب منطقة موبتي واعتقل ثلاثة إرهابيين وأحرق عشرين دراجة نارية.

وتعاني مالي من انفلات أمني أدى إلى قتل آلاف الأبرياء بسبب نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة.