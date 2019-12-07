رئيس أوكرانيا يأمل بمشاركة ناخبو منطقتين انفصاليتين في الانتخابات المقبلة

أعرب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، عن رغبته في أن تشارك منطقتا "لوهانسك" و"دونتسك" الانفصاليتان الشرقيتان في الانتخابات المقررة العام المقبل.

ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم السبت عن زيلينسكي قوله إن الانتخابات من المفترض أن تُجرى "في جميع أنحاء أوكرانيا بموجب القانون الأوكراني" في أكتوبر 2020.

وأضاف "نأمل أن يبدأ الشعور بأننا دولة واحدة وأن هؤلاء هم أهلنا في تلك اللحظة".

وكانت الثورة الموالية لروسيا في المنطقتين الواقعتين أقصى شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية قد اندلعت قبل خمس سنوات بعد أن أطاحت كييف برئيسها الموالي لروسيا في توجه نحو الغرب.

ومن المقرر أن يجتمع رئيسا أوكرانيا وروسيا في باريس الاثنين المقبل لبحث وقف لإطلاق النار وتبادل السجناء.

ومن المستبعد أن تشهد المحادثات بين زيلينسكي وفلاديمير بوتين، التي يحضرها أيضا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، انفراجة لإنهاء الصراع، الذي قُتل خلاله أكثر من 13 ألف شخص.