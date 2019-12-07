حول صناعة الشائعة وسُبل مواجهتها، كنتُ ضيفا السبت ٣٠ نوفمبر على مُؤتمر وسائل التواصل الاجتماعى، الذى نظمه مركز دلتا للأبحاث، تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربى، واعتلت منصته كوكبة من الأكاديميين والمُختصين بالإعلام، اتفقوا جميعا مع تباين خلفياتهم العملية، على أن الشائعة مرضٌ وآفة، تتقاسمُ مسئوليتها جميع الأطراف، الذى يتحملون بدورهم فريضة التصدى لها، وأقول فريضة وأنا أقصدها، فالمواجهة باتت حتمية للحفاظ على المجتمع والدولة، ولم نعد نملك رفاهية الإرجاء.

المُؤتمر الذى تم الترويج له على أن يكون حدثا سنويا يجمعُ الخُبراء لمُناقشة القضايا المُرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعى، تمكن فى نُسخته الأولى من ايجاد منصة فاعلة للحوار حول قضية أساسية، هى «كيف تُصنع الشائعة.. وما هى سُبل مواجهتها»، فالأخبار المُزيفة خطيرة، وتفرض تأثيراتها السلبية على جميع الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والخبر الكاذب قد يتسبب فى وقوع حرب بين بلدين، أو هزيمة جنود معنويا قبل خوض المعركة، أو إشعال فتيل فتنة طائفية لا تخمد، أو دفع أسهم البورصة إلى الهبوط، كما تفرض الشائعة أثرها السلبى على الصعيدين الاجتماعى، والنفسى، وهو الأمر الذى تنبه له منظمو المؤتمر، فكان من بين مُتحدثى المنصة والحضور، أكاديميين فى علم النفس والاجتماع، ساهموا فى إثراء المُناقشة بحديثهم عن التركيبة النفسية لصانعى الشائعة، ومروجيها، وكيف يمكن للمُجتمع أن يكون عُنصرا مؤثرا فى تبادل الشائعة أو لفظها.

وسائلُ التواصل الاجتماعى التى شكلت الخط الرئيسى لجلسات المؤتمر الثلاث، هى البيئة الأخصب لغرس الشائعة ونموها، حيث إن «السوشيال ميديا» غدت جماعة صحفية لا تخضعُ لأى معايير، ويصعبُ السيطرة عليها، لاسيما أن «مُحررى المحتوى» بها فى الأغلب شخوصٌ افتراضية ذوو خلفيات تعليمية وثقافية مُتباينة، وإن كان يجمعهم القدرة ــ إذا توافرت لهم الخبرات والإمكانات ــ على إحداث تأثير كبير من خلال سرعة انتشار الأخبار غير الدقيقة، ربما بالقدر الذى لا يتأتى للأخبار الرسمية، إلا أن «السوشيال ميديا» باتت واقعا لا يمكن تجاهله أو اغفاله، ولا العيش بمعزل عنه، ولكنها كالمرض المُزمن الذى يجبُ التكيف والتعايش معه، مع ضرورة اتخاذ تدابير لتخفيف حدة آثاره السلبية، ومن بينها رفع الوعى حول ضرورة توخى الحذر مما يُنشر على «السوشيال ميديا»، لاسيما بين فئات الشباب والكهول باعتبارهم ــ وفق دراسات ــ الأكثر إعادة لنشر الأخبار دون تدبر، مع تحذيرهم من مسئولية التعامل مع الأخبار، بالنظر إلى التأثير الكبير الذى قد يؤدى إليه إعادة نشر خبر كاذب.

لعلى اتفق مع العديد من الأطروحات التى تم تقديمها خلال المؤتمر، وأهمها ما يتعلق بأهمية اضطلاع «الإعلام» بدوره فى تأهيل عناصره على التعامل مع أدوات التحقق من البيانات والوسائط الرقمية المختلفة، خاصة وأن «التزييف» بلغ درجة عالية من «العمق» يصعب تمييزها، والثانية تتصل بأثر نقص المعلومة الرسمية فى ايجاد بيئة مواتية لنمو وانتشار الشائعة، وهو الأمر الذى تسعى الجهات الرسمية لتقويضه من خلال اتاحة المعلومة الرسمية، ورصد الشائعات وتفنيدها، من خلال منبر رسمى هو المركز الإعلامى بمجلس الوزراء، الذى صدر عنه حتى نشر المقال ٢٠٥ تقارير، رصدت أكثر من ألفى شائعة منذ أكتوبر عام ٢٠١٤، فضلا عن التوسع فى تدشين منصات اعلامية للجهات على وسائل التواصل الاجتماعى، ينشر من خلالها الخبر الرسمى من خلال وسائط مختلفة وأبرزها استخدام البيانات التصويرية أو «الإنفوجراف»، لايصال المعلومة بصورة بسيطة وشائقة يسهل استيعابها وفهمها، وربما أمام الجهات الرسمية فرصة جادة لمُحاصرة الشائعات والحد من انتشارها، بضمان تدفق أكبر للمعلومة، وايقاع أسرع يواكب التطور دوما، فالشائعة تجوب العالم قبل أن تنطلق الحقيقة.

وأخيرا.. «دع الآخرين يُحققون السبق، وانفرد أنت بالثقة»، وردت تلك العبارة على لسان أحد متحدثى المنصة، ولعلها تبدو مثالية فى وقت انسحبت فيه «الصنعة» لصالح «التريند»، إلا أنها ستظل السبيل الوحيد للتوصل إلى مناخ إعلامى محترف، إذا كان لدينا رغبة حقيقة فى ذلك، كى يعود «الإعلام» إلى مكانته وعهده كمنارة للوعى ومصدرا للحقيقة.