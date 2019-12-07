تراجع شعبية الاشتراكيين في ألمانيا عقب انتخاب قيادة جديدة للحزب

عقب انتخاب أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، قيادة جديدة لحزبهم، تراجعت شعبية الحزب في استطلاع للرأي لقياس شعبية الأحزاب الألمانية.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت، تراجعت شعبية الحزب مقارنة بالأسبوع الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية لتصل إلى 11%، ليحل بذلك في المرتبة الرابعة خلف حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الذي ارتفعت شعبيته بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 14%.

وارتفعت أيضا شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بمقدار نقطة مئوية إلى 28%، ليحافظ على موقع الصدارة. كما حافظ حزب الخضر على المرتبة الثانية باستقراره عند نسبة 22%.

وزادت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 9%، مقابل 8% لحزب "اليسار" الذي لم تتغير نتيجته عن الأسبوع الماضي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 24% من الألمان لم يحسموا قرارهم بشأن الانتخابات، أو لا يعتزمون الإدلاء بأصواتهم.

وفي سياق متصل، أعرب 3% فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في قدرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على حل مشكلات ألمانيا على النحو الأفضل، بتراجع قدره نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبلغت نسبة الثقة في التحالف المسيحي 19%، و12% لحزب الخضر.

وفي المقابل، أعرب 57% من الألمان عن عدم ثقتهم في قدرة أي حزب على حل مشكلات ألمانيا على أفضل نحو.

يُذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن نتيجة انتخابات رئاسة الحزب بأصوات أعضائه يوم السبت الماضي، والتي فاز فيها الثنائي نوربرت فالتر-بوريانس وزاسكيا إسكن؛ وانتخب مندوبو الحزب أمس الجمعة نفس الثنائي خلال المؤتمر العام المنعقد في برلين.

وأجرى الاستطلاع معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية الألمانية، وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 2 حتى 6 ديسمبر، 2502 ألمان.