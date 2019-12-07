الصين تدعو إلى تحسين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى تحسين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال تحسين كفاءة التفويض وبناء القدرات والشراكات.

وقال تاو –في كلمة خلال اجتماع في الأمم المتحدة بشأن كيفية تحسين أداء الأمم المتحدة لحفظ السلام نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- إنه "منذ عام 1948، أصبحت الخوذة الزرقاء رمزا للأمم المتحدة، حيث تجلب السلام والأمل إلى العالم ، ولمواجهة الوضع الجديد والتحديات الجديدة، يحتاج حفظ السلام التابع للأمم المتحدة إلى مواكبة العصر ، موضحا أن تحسين أداء حفظ السلام مرتبط بشكل وثيق بتحسين التفويض وتعزيز بناء القدرات وإقامة الشراكات.

وأضاف تاو أن التفويض ينبغي أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ ومستهدفا، مؤكدا ضرورة التمسك بالتسوية السياسية وأن تكون ركيزة كل عملية لحفظ السلام، مشددا على ضرورة أن نكون ملتزمين بالمبادئ الأساسية التي تحكم عمليات حفظ السلام".

وحث تاو المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام جاد للحاجات الفعلية للدول المساهمة بقواتها، خاصة الدول النامية، وتزويدها بالموارد اللازمة لحفظ السلام، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة وضع معايير موحدة لتنظيم قوات حفظ السلام وتدريبها والإشراف عليها.