خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم خادم الحرمين، بحسب ما ذكرت وكالة الأخبار البحرينية "بنا"، اليوم السبت، تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأمريكي ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال اتصاله بالرئيس الأمريكي على وقوف السعودية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وإصداره توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.