وزير الداخلية النمساوي يؤكد أهمية تطوير خدمات رعاية طالبي اللجوء والأجانب في البلاد

أكد فولفانج بيشورن وزير الداخلية النمساوي أهمية تطوير الجهات الإدارية والأمنية المعنية بالإشراف على اللجوء ومتابعة الأجانب لضمان قدرتهم على أداء واجباتهم على دراية وكفاءة في المستقبل.

وقال وزير الداخلية، في تصريحات اليوم السبت، أنه في هذا الإطار اختار المحامي أندرياس أخرينر لتولي مسئولية إدارة الوكالة الفيدرالية للإشراف وخدمات الدعم الخاصة باللجوء والأجانب وذلك لمدة عامين.

وأشار بيشورن إلى أن الإدارة الجديدة للوكالة الفيدرالية ستركز على تطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية وتوفير الرعاية الملائمة لطالبي اللجوء.

ولفت الوزير إلى أن تطوير الوكالة قام على أسس من النزاهة والشفافية في اختيار القائمين عليها مما يسهل القيام بمهمتها على أفضل وجه ويطور الأداء ويرفع مستوى الكفاءة في المستقبل.

يذكر أن أندرياس أخرينر هو محامي يتمتع بخبرة سنوات عديدة في القطاعين الاجتماعي والصحي ولديه خبرة في إعادة هيكلة الشركات في المواقف الصعبة وكان المدير الإقليمي للصليب الأحمر في ولايتي النمسا السفلى وبورجنلاند.