المنتخب السعودي يتدرب على ركلات الترجيح استعداد لنهائي خليجي 24

حرص الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، علي تخصيص فقرة رئيسية خلال مران اليوم للاعبي الفريق على تسديد ركلات الترجيح ،تحسبا للجوء إليها في حالة عدم حسم المواجهة مع المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم ( خليجي 24).

وشارك فى هذه الفقرة جميع اللاعبين ، حيث شهدت تألق لافت من اللاعبين وكذلك من حراس المرمي، الذين خضعوا لتدريبات شاقة مختلفة مثل كيفية التعامل مع المهاجم في حالة الانفراد بالمرمى والتعامل مع الكرات العكسية وآخرها التدريب على ركلات الترجيح.

وأنهى الفريق السعودي تحضيراته المكثفة للمباراة النهائية بحماس كبير ومعنويات عالية على ملاعب اكاديمية اسباير للتفوق الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة .

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى المباراة النهائية من المسابقة، عقب فوزه في الدور قبل النهائي على المنتخب القطري مستضيف البطولة، 1_صفر.