معهد كوري جنوبي يؤكد إصابة خنزيرين آخريين بحمى الخنازير الإفريقية

أكد المعهد الوطني لأبحاث البيئة في كوريا الجنوبية إصابة اثنين آخرين من الخنازير البرية بحمى الخنازير الإفريقية القاتلة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقال المعهد إنه تم العثور على الفيروس في خنزيرين، حيث عثر على أحدهما نافقا والآخر محتجزا في وقت سابق من هذا الأسبوع في منطقة "شيرون" بإقليم "جانجون".

وارتفع العدد الإجمالي للخنازير البرية المصابة بالحمى الآن إلى 15 في منطقة "شيرون" و41 في مختلف أنحاء البلاد.

وأبلغت وزارة الزراعة جميع المزارع، ضمن حدود منطقة نصف قطرها 10 كيلومترات وجميع مزارع الخنازير في إقليمي "جيونجي" و"جانجون" بشأن أحدث تأكيد عبر رسائل نصية وطلبت فرض حجر صحي وجهود تعقيم.

وتحاول البلاد احتواء حمى الخنازير الإفريقية منذ أول حالة مؤكدة في سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين أكدت البلاد 14 حالة للمرض في مزارع محلية، بينما تم الإبلاغ عن أحدث حالة من خنازير مستأنسة في التاسع من أكتوبر الماضي.

ولا يضر المرض الحيواني بالبشر لكنه يقضي على الخنازير، حيث أنه ليس هناك أي لقاح أو علاج متاح حاليا له.