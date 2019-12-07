«بلومبرج»: ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول، لم تكشف النقاب عن هويته، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة.