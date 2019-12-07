 «بلومبرج»: ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة - بوابة الشروق
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«بلومبرج»: ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 9:34 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 9:34 م

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول، لم تكشف النقاب عن هويته، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستعد للقاء مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة.

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