من هم أصحاب «القبعات الزرقاء» حماة المتظاهرين في بغداد؟

شهدت بغداد أمس الجمعة، ليلة عنيفة بعد أن هاجم مسلحون مجهولون المتظاهرين فى ساحتي التحرير والخلاني بوسط بغداد واطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، في هجوم خلف 25 متظاهراً قتيلا، وجرح أكثر من 100 شخص، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

الأحداث شهدت ظهورا لمجموعة ارتدت "قبعات زرقاء" شكلت حاجزا بشريا أمام المتظاهرين، لحمايتهم من رصاص المهاجمين، وهو ظهور تبعته علامات استفهام حول هويتهم.

وفقا لموقع روسيا اليوم، فإن جماعة أصحاب القبعات الزرقاء تابعين ل "سرايا السلام"- الجناح العسكري للتيار الصدري- ، وقامت بحماية المتظاهرين وشكلت القبعات الزرقاء حاجزاً بشرياً أمام المتظاهرين، وسقط منهم اثنين أثناء اشتباكات البارحة.

وصباح يوم السبت خرج المتظاهرون فى مدن الجنوب والعاصمة، بعد سقوط هذا العدد من المتظاهرين مساء الجمعة، ويشتبه في أن يكون المتظاهرون الموجودون في الساحة هم من أصحاب "القبعات الزرقاء" التابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لتيار الصدر، وذلك وفقاً لوكالة فرانس برس.

وسبق لمقتدى الصدر أن أعلن تأييده للاحتجاجات، لكن العديد من المتظاهرين الذين يتفاخرون بأن حراكهم عفوي وغير مرتبط بأي جهة سياسية، كانوا حذرين من دعمه.

وقصف منزل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق من قبل طائرة مسيرة اليوم السبت، وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار لصحيفة مونت كارلو الدولية أن هذا الهجوم يعتبر رداً علي أوامر مقتدي الصدر لأصحاب القبعات الزرقاء بحماية المتظاهرين فى مظاهرات أمس ببغداد وبالنجف سابقاً.

ويجب الإشارة إلى أنه منذ انطلاق الاحتجاجات العراقية في أكتوبر 2019، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالى 20 ألفاً بجروح، وفقاً لوكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.