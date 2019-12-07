 الخارجية السعودية: مطلق النار بفلوريدا لا يمثل الشعب السعودي.. وسنقدم الدعم في التحقيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية السعودية: مطلق النار بفلوريدا لا يمثل الشعب السعودي.. وسنقدم الدعم في التحقيق


نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 3:40 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 3:40 ص

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار؛ ما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت الوزارة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدة أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وأضافت: "انطلاقا مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمرارا لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فسوف تقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة للوصول إلى ملابسات هذه الجريمة".


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