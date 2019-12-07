لافروف يُرجع تأزم الوضع في إيران إلى العقوبات الأمريكية







أرجع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأزم الوضع في إيران إلى الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني.

وأوضح لافروف - حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية - أن الوضع الحالي غير المستقر في إيران يعود إلى حد كبير إلى سياسة واشنطن القائمة على فرض ضغط اقتصادي على طهران، لافتا إلى أن جذور المشكلة تعود إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان والاستياء الشعبي من الوضع القائم ووجود تطلعات إلى حياة أفضل".

وتابع: "على الحكومة الاستجابة لمثل هذه الأمور ، حيث أن المشاكل في إيران خطيرة للغاية، الأمر الذي يعود في قدر كبير منه إلى العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على هذا البلد بشكل غير قانوني على الإطلاق".