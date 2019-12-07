ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في جسر السنك بالعراق

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أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم السبت، بارتفاع حصيلة اشتباكات جسر السنك في العاصمة بغداد إلى 16 قتيلا، وأكثر من 40 مصابا، مع استمرار إطلاق النار بصورة متقطعة.

يأتي هذا فيما قال ناشطون إن مسلحين يسيطرون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد.

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر.

ووجه قائد عمليات بغداد بنزول الجيش العراقي إلى ساحة الخلاني وجسر السنك فوراً لحماية المتظاهرين وفرض سيطرة الجيش العراقي.

وفي كربلاء تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة.

وأفادت مصادر طبية في دائرة صحة كربلاء، بإصابة أكثر من 30 متظاهرا بالاختناق جراء استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.