البنك الدولي يعتزم إنشاء صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الإجتماعي بالسودان

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، إن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أكد لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أن البنك سينشئ صندوق ائتمان، لدعم شبكات الأمان الإجتماعي في السودان.

وأوضحت الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، أن حمدوك التقى في واشنطن مع رئيس البنك الدولي، الذي أكد أنه يتواصل مع المسئولين في صندوق النقد الدولي، للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون في إطار مبادرة "نادي باريس".

من جانبه، أعرب حمدوك عن شكره لرئيس البنك الدولي للاهتمام بالسودان، ودعم اقتصاده، مقترحا أن يعمل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الافريقي، على إعفاء ديونهم على السودان، ومن ثم التحرك سويا لمساندة بلاده، لأجل إعفاء كافة ديونه في إطار "نادي باريس".