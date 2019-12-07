 «بايدن»: ليس بعيدا تعيين سفراء متبرعين لحملتي في انتخابات الرئاسة الأمريكية - بوابة الشروق
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«بايدن»: ليس بعيدا تعيين سفراء متبرعين لحملتي في انتخابات الرئاسة الأمريكية

(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 7:47 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 7:47 م

أعلن جو بايدن، أنه لا يستبعد تعيين متبرعين لحملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية كسفراء، موضحًا أنه لن يتخذ قرارات بشأن تلك الأدوار بناء على المساهمات المالية لشخص ما.

وقال لمجموعة من الصحفيين على متن حافلة تابعة لحملته في ولاية أيوا: "لن أعين أحدا في الواقع بناء على أي شيء أسهم به"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف: "لكن على سبيل المثال، هناك بعض الأشخاص المستعدين، المؤهلين تماما لقيادة أي شيء بدءً من تولي منصب سفير أمريكا لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو منصب السفير لدى فرنسا أو أي دولة أخرى، وقد يكونوا قد ساهموا أو لا، ولكن هذا لن يكون أساسا أعين بناء عليه أي شخص".

وانتقد مرشحو الرئاسة الديمقراطيون، ومن بينهم عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، الممارسة المستمرة منذ أمد طويل المتمثلة في تعيين المتبرعين في المناصب الحكومية. وتعهدت وارين بعدم ترشيح المساهمين الأثرياء ليكونوا سفراء.

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