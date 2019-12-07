فايلر يرفض المقارنة بين عبدالله السعيد وقفشة

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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، المقارنة بين محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق وعبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والهلال والتي انتهت بفوز الأول (2-1) بشأن المقارنة بين عبدالله السعيد وقفشة:"لا أحب المقارنات بين لاعبين في وقت مختلف، وأؤكد أنني سعيد بأداء قفشة".

وأشاد فايلر بدفاع الأهلي أمام الهلال حيث قال: "سعيد بأداء خط الدفاع اليوم ففي الكرة الحديثة يتقدم الدفاع مع الفريق إلى الأمام".

وعن تأخر مشاركة جيرالدو في المباراة بديلا:" إصابة حارس الهلال كانت هي السبب وراء تأخير نزول جيرالدو".

وأشار فايلر إلى أن قائمة الأهلي الإفريقية بها 4 مراكز شاغرة، مضيفا إلى أن تم قيد سعد سمير مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة.