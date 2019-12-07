«الجسر العربي للملاحة» تعلن جدول تشغيل رحلاتها بين الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة، مواعيد تشغيل الخط الملاحي "شرم الشيخ/ الغردقة"، وذلك بعد تدشينه اليوم السبت بحضور وزير النقل كامل الوزير، وانطلاق أولي رحلاته بعبور الباخرة "كوين نفرتيتي".

وجاءت مواعيد الرحلات كالتالي:

- الاثنين، الغردقة / شرم الشيخ (4 ذهاب، و 6.30 عودة).

- الأربعاء، شرم الشيخ/ الغردقة ( 3 صباحا ذهاب، 5.30 صباحا عودة).

- الأربعاء، الغردقة/ شرم الشيخ (9 ذهاب، 11.30 عودة).

- الخميس، شرم الشيخ / الغردقة (6 ذهاب، 10.30 عودة).

- السبت، الغردقة/شرم الشيخ (4 صباحا ذهاب، 6.30 صباحا عودة).

- السبت، شرم الشيخ/ الغردقة (6 ذهاب، 8.30 عودة).

كان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قد شهد اليوم الأحد، تدشين وانطلاق أولي رحلات العبارة كوين نفرتيتى على الخط الملاحى شرم الشيخ / الغردقه وحضر مراسم إطلاق الخط رئيس وقيادات شركة الجسر العربي للملاحة ورئيس وقيادات موانىء البحر الأحمر.

واستقل وزير النقل العبارة كوين نفرتيتى التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة والتي ستعمل على هذا الخط، من شرم الشيخ إلى الغردقة في رحلة بحرية امتدت لمدة ساعتين ونصف.

وأكد الوزير، أن إطلاق هذا الخط الملاحي يأتي في إطار مساهمة وجهود وزارة النقل لتشجيع البرامج و المخططات السياحية وتنوع المنتج السياحى، مشيرا إلى أنه سيشكل جسرا يربط بين المناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ و سانت كاترين و طابا والغردقة والاقصر.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تقوم العبارة كوين نفرتيتي برحلات منتظمة اسبوعيا ستساهم في تمكن وتسهيل زيارة السائحين من شرم الشيخ للغردقة ومرسي علم والجونة والأقصر، وكذلك تمكين وتسهيل زيارة السائحين من مدينة الغردقة لشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب وطابا، إضافة إلى رحلات مدينة البتراء الأثرية في الأردن وكذلك نقل العماله ونقل السيارات والبضائع خاصة وان هذا الخط الملاحى سيساهم في اختصار المسافةبين شرم والغردقة لحوالي ساعتين ونصف فقط بدلاً من استغراقه اكثر من ٨ ساعات بالطريق البري بينهما.