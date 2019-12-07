مصادر عراقية تؤكد تعرض مكتب الصدر في النجف لهجومين

أفادت مصادر عراقية في مكتب الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، بأن المكتب الذي يقع في منطقة الحنانة بمدينة النجف التي تبعد 180 كيلو متر جنوبي بغداد، وتعرض فجر اليوم السبت لهجومين، الأول بطائرة مسيرة والثاني بإطلاق الرصاص من مسلحين كانوا في سيارتين؛ ولم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن طائرة مسيرة استهدفت المكتب أولا، ولكن دون سقوط ضحايا، مشيرة إلى أن الاستهداف الثاني تم عندما اقتربت سيارتان "بيك آب" من مقر المكتب وأطلق المسلحون من داخلهما النار باتجاهه.

ووفق المصادر، أطلقت عناصر من السيارتين رشقة رصاص حي، وردت قوة حماية المقر بالمثل، قبل أن يلوذ منفذو الهجوم بالفرار.

وذكرت المصادر أن منطقة الحنانة تشهد الآن استنفارا كثيفا من سرايا السلام ومن اتباع الصدر، لافتة إلى أن ماجرى جاء ردا على خلفية التدخل بحماية المتظاهرين في السنك الليلة الماضية.

وكان مقرب من الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر صرح في وقت سابق اليوم بأن طائرة مسيرة قصفت أهدافا في الحنانة، حيث يقع منزل الصدر أيضا.

وقال صالح محمد العراقي في بيان صحفي: "تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من مقتدى الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

وأضاف: "هنا يقول قائدي مقتدى الصدر إن المهم هو حماية المتظاهرين وأمنهم، وكما قال الوالد لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني انما المهم سلامة الوطن"، مضيفا أن "التحقيقات جارية".