أفغانستان تؤبن موظف إغاثة ياباني قتل على أيدي مسلحين

شارك الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ومسؤولون آخرون بارزون، اليوم السبت في مراسم تأبين موظف الإغاثة الياباني، تيتسو ناكامورا في كابول.

وكان ناكامورا البالغ من العمر 73 عاما الذي كان يرأس منظمة "الخدمات الطبية اليابانية للسلام" غير الحكومية قد قُتل إلى جانب 5 أشخاص آخرين، عندما فتح مسلحون النار على سيارتهم في مدينة جلال آباد بإقليم ننكارهار يوم الأربعاء الماضي.

وفي حديثه، في حفل التأبين، قال غني إن منفذي جريمة القتل "سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم".

ووصف غني موظف الأغاثة الياباني ناكامورا بأنه "بطل أفغاني" ضحى بحياته للنهوض بأحوال المحرومين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية في وقت سابق أنه سيتم نقل جثمان الطبيب الياباني بصحبة أسرته اليوم السبت إلى بلاده.

وكانت ناوكو، أرملة ناكامورا وابنته، أكيكو قد وصلتا إلى العاصمة الأفغانية، كابول أمس الجمعة للمطالبة بجثته.

والتقى الرئيس الأفغاني، أشرف غني معهما في المكتب الرئاسي لنقل تعازيه، حيث أكد لهما مسؤولية السلطات الأفغانية عن تحديد هوية واعتقال المهاجمين.

وكان ناكامورا قد قضى سنوات في أفغانستان، حيث كان يقوم بتقديم مساعدات إنسانية، فضلا عن المساعدة في مشروعات إعادة الإعمار، بما في ذلك شق قنوات ري، وفي أكتوبر الماضي، أصبح ناكامورا أول أجنبي، يتم منحه جنسية أفغانية فخرية.

وتعتقد الشرطة الأفغانية أن الجماعة المسلحة استهدفت الطبيب البارز للفت الانتباه لها داخل وخارج البلاد، ومن المتوقع أن يصل جثمان ناكامورا إلى اليابان غدا الأحد.