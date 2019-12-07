 مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم - بوابة الشروق
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مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم

نور رشوان
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 5:25 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 5:25 م

قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية، مساء السبت، بعد قيام جندي بإطلاق النار عليهم في ميناء لنكة.

ونجحت قوات الأمن، حسبما ذكرته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل، في اعتقال منفذ الهجوم.

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