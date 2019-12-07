مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم

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قُتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية، مساء السبت، بعد قيام جندي بإطلاق النار عليهم في ميناء لنكة.
ونجحت قوات الأمن، حسبما ذكرته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل، في اعتقال منفذ الهجوم.