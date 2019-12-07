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خبراء قانونيون أوروبيون ينتقدون قانون اللغة الأوكراني

د ب أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 5:13 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 5:13 ص

انتقد خبراء دستوريون أوروبيون قانون اللغة الذي تبنته أوكرانيا في وقت مبكر من العام الجاري.

وقالت ما يسمى بلجنة فينيسيا، أمس الجمعة، إنه في السياسات الخاصة باللغة، يجب السعي إلى إيجاد توازن لتجنب التوترات العرقية.

وانتقدت اللجنة بشكل خاص الموعد النهائي القصير للغاية لتحول المدارس الناطقة باللغة الروسية إلى اللغة الأوكرانية، وقالت إنه يجب تمديد الموعد النهائي للغات الأقليات الأخرى.

كما رأى الخبراء أن الحصص الممنوحة للغات الأقليات في البرامج الإذاعية والتليفزيونية يجب أن تكون متوازنة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة إنه يجب مراعاة الحاجة إلى المساواة في توزيع الصحف الصادرة بلغات الأقليات.

وأضاف اللجنة أنه من المنتظر فرض عقوبات على هذه الانتهاكات إذا لم يتم تمرير قانون لحماية لغات الأقليات.


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