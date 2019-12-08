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صحيفة: حركة «السردين» الإيطالية تستقبل تأييدا غير متوقع ضد «سالفيني»

(د ب أ)
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 11:44 م

اكتسبت حركة "السردين" الإيطالية، وهي حركة مدنية مناهضة لزعيم المعارضة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، مؤيدًا غير متوقع.

وأعربت فرانشيسكا باسكال، صديقة سيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء المحافظ الأسبق وحليف سالفيني، عن تأييدها للحركة في مقابلة أجرتها معها صحيفة "هافينجتون بوست" الإيطالية، اليوم السبت.

وقالت: "إني أتابع حركة السردين بشغف ".

وبدأت الحركة الشهر الماضي في بولونيا، حيث احتشد آلاف الأشخاص في ميدان للاحتجاج على ما يعتبرونه خطابا مثيرا للانقسام ومليئا بالكراهية من حزب الرابطة الذي يقوده سالفيني.

وتم تنظيم عشرات الاحتجاجات في مدن إيطالية أخرى، وتخطط حركة "السردين" حاليًا لتنظيم مظاهرة كبرى في 14 ديسمبر في روما.

ورفضت باسكال وصف الحركة بأنها ظاهرة يسارية بحتة، وألمحت إلى أنها ستنضم إليها، قائلة: "أعتقد أنني سأدرس متعة العودة إلى الشارع من أجل حرية الجميع".

وتتناقض تصريحاتها مع القرار الذي اتخذه سلفيو بيرلسكوني مؤخرا لتأكيد التحالف التاريخي بين حزبه فورزا إيطاليا وحزب الرابطة بزعامة سالفيني قبل الانتخابات الإقليمية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

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