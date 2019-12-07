مقتل وإصابة 47 شخصا جراء انفجار في مبنى سكني بسلوفاكيا

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار غازي واندلاع حريق في مبنى سكني شرقي سلوفاكيا، حسبما قالت أجهزة الإطفاء، اليوم السبت، فضلًا عن استمرار فقدان شخص بعد الحريق الذي، اندلع أمس الجمعة، في بريسوف ثالث أكبر مدينة في البلاد.

وقع الانفجار بعيد منتصف الليل، في طابق علوي بالمبنى وانتشرت النار سريعًا، فيما أخذت النيران وقتًا طويلًا لكي يتم إخمادها من قبل قوات الإطفاء.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إنه لايزال خطرًا على فرق الإنقاذ دخول الطوابق العليا من المبنى جراء الضرر الهائل.

وشارك جنود الجيش ومروحيات في جهود الإنقاذ، حيث جرى إنقاذ العديد من الأشخاص الذين فروا إلى الشرفات وسطح المبنى.

وقال أحد كبار مسئولي الإطفاء الإقليميين للصحفيين إن الانفجار قد يكون نتج عن شبكة غاز جديدة جرى تركيبها بشكل غير صحيح قبل عامين.