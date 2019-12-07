هيئة كبار العلماء بالسعودية تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها.

وكان متدرّب سعودي أطلق النار -أمس الجمعة- في قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا، قبل أن يلقى حتفه بعد تبادل لإطلاق النار، فيما لم تُعرف بعد دوافع الهجوم الذ أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.