أردوغان: نعمل على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجرى العمل على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، مشيرا إلى أن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، خلال اجتماع حزبه "العدالة والتنمية"، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وقال أردوغان: "تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية".

وأضاف: "وأنا أيضًا صادقت عليها (المذكرة) وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة".

وشدّد على أن تركيا "ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية".

وتابع: "نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث".

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا فائز السراج.

وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي على المذكرتين.

واحتجاجا على المذكرتين، أمهلت اليونان، أمس، السفير الليبي، 72 ساعة لمغادرة البلاد.

من جانبها، انتقدت تركيا الخطوة اليونانية.