الأمم المتحدة تؤكد حيازتها لتسجيلات مصورة تدين الأمن الإيراني بقتل المتظاهرين

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن لديها تسجيلا مصورا يظهر فيما يبدو قوات أمن إيرانية "تطلق النار لقتل" متظاهرين غير مسلحين خلال احتجاجاتهم الأخيرة في البلاد.

وقالت ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المحتدة السامية لحقوق الإنسان، إن الدليل أشار إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والأعراف الدولية بشأن استخدام القوة.

وقالت باشيليه في بيان إن "التسجيل المصور المتحقق منه يشير إلى عنف شديد قد تم استخدامه ضد محتجين، بما في ذلك أفراد مسلحون من قوات الأمن تطلق النار من على سطح مبنى وزارة العدل في مدينة واحدة ومن مروحية في مدينة أخرى".

وأضافت أنه "حصلنا أيضا على تسجيل مصور تظهر فيه فيما يبدو قوات أمن تطلق النار على متظاهرين غير مسلحين من الخلف، بينما كانوا يجرون بعيدا، وتطلق النار على آخرين بشكل مباشر في الوجه وعلى أعضاء حيوية، بكلمات أخرى، يطلقون النار من أجل القتل".

وقالت باشيليه إنها "قلقة للغاية" حيال التعامل مع ما لا يقل من 7 آلاف شخص تم اعتقالهم منذ الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في منتصف نوفمبر، عندما أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الوقود وترشيده في خضم أزمة اقتصادية قاسية أحدثتها العقوبات الأمريكية.

وحذرت باشيليه من أن الكثير من المعتقلين قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن لديه معلومات تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 208 أشخاص خلال المظاهرات، مضيفا أن بعض التقارير غير المتحقق منها تشير إلى ضعف هذا العدد من القتلى على الأقل.