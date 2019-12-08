الأمم المتحدة تدعو إلى توفير الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق

دعت الأمم المتحدة اليوم السبت إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق، وذلك على خلفية مقتل 16 شخصًا على الأقل في هجوم شنه مسلحون مجهولون على ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت: "إن القتل المتعمد للمتظاهرين العزل على يد عناصر مسلحة ليس سوى عمل وحشي ضد شعب العراق"، مضيفًا: "يجب تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".

وحثت الجيش العراقي على ألا يدخر جهدًا لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تؤديه عناصر مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة.

وقال شهود عيان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 16 شخصًا قد لقوا حتفهم وأصيب نحو 100 آخرين عندما فتح مسلحون مجهولون يستقلون أربع سيارات النار على متظاهرين مناوئين للحكومة في ساحة الخلاني بوسط بغداد، بينما قالت وزارة الداخلية العراقية إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 80 آخرون في الحادث.