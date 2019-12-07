اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، غرامة بقيمة 3.9 مليون دولار على شركة "بوينج" بسبب تثبيت قطعة معيبة في 133 من طائراتها، زاعمة أن الشركة كانت على علم بهذا العيب.

وكانت الطائرات المتأثرة من طرازات 737، ومن بينهما الطائرة 737 ماكس، وطراز "ان جي" (الجيل الجديد) الأقدم.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن بوينج كانت تعرف أن مسارات السدفة، والتي توجد في أجنحة طائراتها من طرازات 737 لتوجيه حركة الألواح، فشلت في اختبار جودة .

وتساعد الألواح الطائرات في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الإقلاع والهبوط.

وقالت الإدارة في بيان إن "بوينج قدمت الطائرة عن علم إلى إدارة الطيران الاتحادية للحصول على شهادة الطيران بعدما تأكدت أنه لا يمكن استخدام الأجزاء بسبب فشلها في اختبار القوة".

وأمام بوينج 30 يوما للطعن في القرار أو دفع الغرامة.