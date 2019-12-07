حبس 3 مسجلين سرقوا عضو بمجلس النواب تحت تهديد السلاح بأسوان 4 أيام

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قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم حبس 3 مسجلين، سرقوا عضو مجلس نواب تحت تهديد السلاح 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان بلاغ وصل من عضو بمجلس النواب إلى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه من قبل 3 مجهولين بالقرب من منطقة جعفر الصادق التابعة لمركز كوم أمبو.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث مركز كوم أمبو والنقيبين محمد فريد ونادر منصور، معاوني المركز، والذين تمكنوا من تحديد هوية المسجلين الثلاثة.

وتم إعداد كمين للمتهمين ونجحت القوة الأمنية برئاسة كريم أبو العباس من القبض على المسجلين الثلاثة وتم التحفظ عليهم بديوان المركز وتمهيدا لعرضهم على النيابة.

وكانت التحريات كشفت أن عضو مجلس النواب أثناء توجهه من محافظة الأقصر في طريقة إلى محافظة أسوان، وبالقرب من قرية جعفر الصادق التابعة لمركز كوم أمبو، استوقفه 3 مسلحين وهددوه ببندقية آلية وطبنجة، وسرقوا 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي قيمته 1500 جنيه.

على الفور تم تحديد هوية المسجلين، والقبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات.