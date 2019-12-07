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أعرب طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش عن سعادته بالفوز بهدف نظيف علي دكرنس في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وقال المدير الفني لطلائع الجيش في تصريحات إذاعية إن فريقه حقق فوزا مهما علي فريق منظم دفاعيا ويلعب بطريقة الهجمات المرتدة خلف المدافعين، ولديه عناصر سريعة للغاية مثل صامويل أوسو وعمرو فاروق.

وأضاف "غير سعيد بالمستوي الذي ظهر عليه لاعبو فريق الجيش خلال المباراة، لقد قدموا مستوى أفضل خلال مباراة سموحة، ولكن قمت بإراحة عدد كبير من اللاعبين مثل علي الفيل وكريم طارق والسيسي وحافظنا على القوام الرئيسي بتواجد ركائز مثل مهند لاشين وفرانك ستيفن وأحمد علاء"ز

واستطرد طارق يحيى "لم يحالفنا التوفيق في الشوط الأول، عانينا من فقدان الكرة بسهولة في الجزء الأمامي من الملعب سواء من عمرو جمال أو زولا أو كريم ممدوح رغم تميز الثلاثي في الجانب المهاري".

وفي سياق منفصل انتقد طارق يحيى قرعة الدوري العام قائلاً "قرعة الدوري غريبة جدا، سنلعب 4 مباريات متتالية خارج ملعبنا أمام المصري والزمالك ثم الجونة وأسوان".