 المغرب وبروكينا فاسو يبحثان مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشغل والحماية الاجتماعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغرب وبروكينا فاسو يبحثان مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشغل والحماية الاجتماعية

أ ش أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:41 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:41 م

بحث وزير الشغل والإدماج المهني المغربي محمد أمكراز مع وزير العمل والوظيفة العمومية بدولة بوركينا فاسو محمدو اودراوك، مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشغل والحماية الاجتماعية بين البلدين، والمزمع توقيعها خلال الأشهر القليلة القادمة على هامش الاجتماع الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية المنعقد بـ (أبيدجان).

وأكد الطرفان، وفقا لبيان وزارة الشغل والإدماج المهني، اليوم السبت، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تتجاوز مجرد كونها علاقات لحظية إلى طابعها التاريخي المتعدد الأبعاد.

وعبر الوزيران عن رغبتهما في توطيد وتعزيز التعاون الثنائي وفقا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة المغربية والبوركينابية.

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