 مدير الضرائب: نحن أكبر جهة إيرادية للموازنة.. ونائب وزير التخطيط: التحول الرقمي يطوّر الموظف الحكومي - بوابة الشروق
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مدير الضرائب: نحن أكبر جهة إيرادية للموازنة.. ونائب وزير التخطيط: التحول الرقمي يطوّر الموظف الحكومي

عمر فارس:
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 9:04 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 9:04 م

قال الدكتور عبد العظيم حسين، مدير مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعد أكبر جهة إرادية لموازنة الدولة، لافتا إلى أهمية التحول الرقمي للضرائب، ودورها في زيادة الحصيلة الضريبية المتمثل في توفير النفقات علي المصلحة والممولين وكذلك العمالة اليدوية.

واستعرض عبدالعظيم خلال مشاركته بمؤتمر التحول الرقمي 2030 بكلية التجارة جامعة عين شمس، محاور تطوير مصلحة الضرائب والتي شملت ميكنة العمليات الضريبية، والفاتورة الإلكترونية لتنظيم عملية الفواتير مع الشركات، ومراقبة المتحصلات الضريبية وتنقية البيانات.

من جهتها، استعرضت الدكتورة غادة لبيب نائب، وزيرة التخطيط الإجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل التحول الرقمي، مشيرة إلى أن التحول الرقمي سيوفر خدمات متميزة للمواطنين لضمان رضا المواطن وأيضا حسن إدارة الموظف للموارد الحكومية، إلى جانب ضمان استمرار تلك الجهات في تأدية عملها بالشكل الأمثل.


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