ارتفاع في أسعار الخيار ليصل سعره 10 جنيهات

نائب رئيس غرفة الخضار: أسعار الخيار ستنخفض خلال اسبوعين 15% نتية العروة الشتوية

شهدت أسواق الخضار والفاكهة استقرار في جميع الأسعار الخضروات الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل وجميع أنواع الفاكهة، بينما ارتفع سعر الخيار إلى ما يقرب من 10 جنيهات للكيلوا الواحد وبحسب المناطق.

وقال حاتم نجيب نائب رئيس غرفه الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الخيار ناتجة عن أن لا يوجد في السوق في الفترة الحالية أي خيار بلدي وأن الخيار المتاح في الأسواق هو خيار "صوب" فضلا عن درجات الحرارة المنخفضة تؤثر بشكل سلبي على الانتاج.

وأشار نجيب لـ"الشروق"، إلى أن الخيار سينخفض خلال اسبوعين 15% نتيجة العروة الشتوية القادمة.

وقال إن سعر البصل في الأسواق ما يقرب من 7 جنيهات بحسب المناطق والجودة، والباذنجان حوالي 4 جنيهات، مشيرا إلى أن الأحوال الجويه عندما تستقر ستؤدي إلى انخفاض الأسعار أكثر"الأسعار الحالية في متناول الجميع".

وأكد أنه بعد زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة وارتفاع معدلات الإنتاج، موضحا أن انخفاض الأسعار طال كافة أنواع المحاصيل خلال حصاد العروة الشتوية الأيام الجارية.

وأضاف نجيب، أن معدلات الاقبال على الشراء جيدة، نتيجة استقرارالأسعار.

ورصدت "الشروق" سعر كيلو الفلفل الرومى 4 جنيه والفلفل البلدى نحو 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، وكيلو الكوسه نحو 4 جنيهات، وسعر الفاصوليا ما بين 18 بدلا من 25 جنيه، وكيلو الباميه بـ15 جنيه بدلا من 25 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الباذنجان نحو 4 جنيه، وكيلو طماطم 4 جنيهات، وكيلو الليمون 8 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس 6 جنيهات بحسب المناطق والجودة.

ورصدت «الشروق» خلال جولتها الميدانية بمحافظتي القاهرة الجيزة، اقبالاً من المواطنين على شراء الخضروات، لانخفاض أسعارها الفترة الحالية مقارنة بالشهر الماضى.

وفي سياق متصل، قال حسين مصطفى تاجر خضروات بالجيزة، إن أسعار الخضروات الفترة الحالية تشهد تراجعا كبيرا داخل الأسواق، نتيجة لطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن السوق يوميا يبيع كميات هائلة من الخضروات نتيجة لخفض الأسعار ونشط ذلك عملية الشراء التى عانى منها البائعين مؤخرا.