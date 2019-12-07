 ترامب: أمريكا ستؤجل تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية - بوابة الشروق
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ترامب: أمريكا ستؤجل تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية

د ب أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:27 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 6:27 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن الحكومة الأمريكية ستؤجل تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، قائلا إن كل العمل اللازم قد اكتمل لجعل الإعلان رسميا، ولكن بناء على طلب من الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي وصفه ترامب بأنه "رجل أحبه وأحترمه"، ستمتنع واشنطن مؤقتا عن وضعه موضع التنفيذ.

وتابع ترامب، إنه في غضون ذلك، سوف تقوم الدولتان بـ"تعزيز جهودنا المشتركة للتعامل بحسم مع تلك المنظمات الآثمة المتنامية".

وكان ترامب قد أعلن لأول مرة عن هذه الخطوة لتصنيف العصابات المكسيكية كمنظمات إرهابية في شهر نوفمبر الماضي، وقال آنذاك أن عصابات المخدرات المكسيكية مسؤولة عن مقتل 100 ألف أمريكي.


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