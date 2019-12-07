وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج لإعادة هيكلة خط الهجوم

أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى إعادة هيكلة خاصة في خط هجومه.

فاز الأهلي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف وليد صلاح خلال لقاء ببرنامج حصاد الأسبوع المُذاع عبر قناة "أون سبورت": "الأهلي يحتاج لإعادة هيكلة، مروان ووليد أزارو عندهما حالة خاصة ومستواهما متراجع، وهناك صلاح محسن وأحمد ياسر ريان في إعارة، لابد أن يقيم الأهلي الأمر".

تابع: "وليد أزارو جاء له عرض من أحد الأندية الخليجية، وأنا أرى أن الأهلي يوافق على رحيله، لأنه يشعر أن الأمر هرب من يده، ولابد أن يرحل وليس فقط للإعارة بل البيع النهائي والاستفادة من الأموال".

اختتم: "هذا المركز في الأهلي يحتاج إعادة هيكلة والنظر إلى كل اللاعبين في هذا المركز".