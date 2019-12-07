«أحلام فترة النقاهة.. الأحلام الأخيرة»

نجيب محفوظ

دار الشروق

الكتاب الذى يعد الجزء الثانى من كتاب «أحلام فترة النقاهة»، يشمل أكثر من 290 حلما، ظهر للنور لأول مرة عام 2015 فى مفاجأة أدبية كبرى، حيث عثرت ابنتا نجيب محفوظ على تلك الأحلام غير المنشورة قبلا فى صندوق صغير بعد وفاة والدتهما.

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غموض فى مصر القديمة

تأليف: مجموعة مؤلفين

دار الشروق

يضم هذا الكتاب 20 قصة فائزة فى مسابقة القصة القصيرة التى نظمتها مبادرة (آى ريد ) ــ لإعادة إحياء القراءة ــ تحت عنوان «غموض فى مصر القديمة»؛ حيث تدور أحداث جميع القصص فى أزمنة الفراعنة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال. تحملنا القصص العشرون إلى عالم ساحر.

نقرأ فيها قصصا فريدة لحضارة أسرت العالم أجمع. فنتعرف على سر المومياء المعذبة، ونشهد انتقام رع، ونتسلل إلى المعبد للحصول على بردية الموتى.

إن مسابقة (آى ريد) التى نتج عنها هذا الكتاب هى مبادرة للقائمين عليها للربط بين أنواع الفنون المختلفة فى حدث واحد كبير ــ مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ــ الذى يأتى فيه أهل القصة والرواية بأصحاب الدراما والسينما، تحت سماء القاهرة الساحر دائما والمليئة بكثير من «غموض مصر القديمة».

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«154 طريقة لقول أفتقدك»

شيرين سامى

دار الكرمة

رسالة قصيرة من امرأة عاشقة للرجل الذى تفتقده، مصحوبة برسوم جميلة، فى زمن كادت تختفى فيه الرومانسية. «يهمس الرجال بينهم عن سحر المرأة التى تتتبع القمر. يكتبون لها الأغانى، ويتلون الأشعار على أعتابها. ثم يبحثون مع طلوع الشمس عن امرأة تتتبع الواقع وأخباره، والطحين وأسعاره، وتنظر بوله إلى بيت دافئ وطفل صغير.. لأنك لست مثلهم.. أفتقدك».. شيرين سامى خريجة كلية الصيدلة، جامعة القاهرة. صدر لها مجموعة قصصية وثلاث روايات هى «قيد الفراشة» و«حنة» و«من ذاق عرف».

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«جونتنامو»

يوسف زيدان

دار الشروق

تدور أحداث رواية «جونتنامو»، فى معتقل جونتنامو بكوبا، وتعد استكمالا لأحداث رواية «محال» التى انتهى الحال ببطلها بالوقوع أسيرا فى المعتقل بالخطأ ودون أدنى ذنب.

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«كان يا ما كان»

محمد عبدالنبى

دار العين

هى التجربة القصصية السابعة لكاتبها، ويقترب فى بعض نصوصها من عالم قصص الأطفال والحكايات الخرافية الذائعة، ليعيد إنتاجها بما يتوافق مع قسوة وقبح عالمنا الراهن، بينما يختلق عوالمه الخرافية المستقلة فى قصص أخرى، فى أجواء مغلفة بالسحر الذى يحلق بجناحى اللعب والخيال.