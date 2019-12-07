الزمالك يواجه أول اغسطس في مباراة «تصحيح المسار»

كارتيرون : نسعى لان تكون بطل انجولا نقطة انطلاقنا الحقيقة .. والبطولة الحالية من اصعب النسخ

تنتظر الزمالك مواجهة قوية مع اول اغسطس الأنجولي في التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وتتعدد اسباب صعوبة مباراة اليوم، حيث يسعى الزمالك، صاحب حامل لقب الكونفدرالية الافريقية، إلى تجاوز بدايته الصعبة في المجموعة، عقب خسارته صفر / 3 أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي، حيث يتذيل ترتيب المجموعة حاليا بلا رصيد من النقاط.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على نظيره الانجولي، الذي يسعى ايضا للإبقاء على اماله في التأهل من المجموعة بعد تعادله على ارضه مع زيسكو الزامبي بهدف لمثله .

ويتصدر مازيمبي ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه الزمالك، الذي قبع في مؤخرة الترتيب، بالجولة الأولى.

ويتفوق بطل الكونغو الديمقراطية، بفارق نقطتين على زيسكو وأول أغسطس، اللذين تقاسما المركز الثاني عقب تعادلهما 1 / 1 بالعاصمة الأنجولية لواندا في الجولة الماضية.

ويأمل الزمالك، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة كان أخرها عام 2002، في مصالحة جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب بدايته المخيبة في المجموعة، والتي تسببت في الإطاحة بمدربه الصربي ميتشو والتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يمتلك خبرة كبيرة في ملاعب القارة السمراء.

وتعول جماهير الزمالك كثيرا على حنكة كارتيرون الذي توج بلقب البطولة مع مازيمبي عام 2012 وتأهل مع الأهلي لنهائي نسخة المسابقة عام 2018 لكنه خسر اللقب أمام الترجي.

استعد الزمالك جيدا لمباراة اليوم، حيث عمد الفرنسي كارتيرون على استغلال مباراة الشرقية في الكأس، بالاعتماد على تشكيلته الاساسية لمنحهم الثقة،.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم حمدي النقاز الذي فسخ عقده مع النادي من جانب واحد، ومحمود حمدي الونش للإصابة. ومن المنتظر ان يكون تشكيل الزمالك محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم امام وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي اشرف بن شرقي واحمد زيزو وشيكابالا ومصطفى محمد .

من جهته قال كارتيرون في المؤتمر الصحفي “المباراة بالنسبة لنا في منتهى الأهمية خصوصا بعد الهزيمة أمام مازيمبي في الجولة الأولى، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز في الثلاث مواجهات التي سوف نخوضها على ارضنا من للصعود الى الدور المقبل ومباراة اول أغسطس اول خطوة حقيقية لنا في مشوار الصعود”.

وأضاف كارتيرون: “نعمل على الحالة النفسية والذهنية للاعبين من اجل عبور المباراة، فالوقت غير كاف بين المباريات من اجل العمل بشكل كامل.. لذلك نعمل على الحالة النفسية في المقام الأول”.

وتابع مدرب الزمالك: “بطولة أفريقيا في هذا العام مختلفة تماما عن النسخ الماضية، لم تحدث اي مفاجآت في الأدوار الأولى وهذا ما أسفر عن وجود جميع الفرق الكبيرة بالمسابقة، والنسخة الحالية أقوى من النسخ الماضية وهذا ما يزيد من صعوبتها”.

وواصل كارتيرون: “المجموعة صعبة وفرص الصعود متكافئة بين الجميع، ومازيمبي لم يخسر على ملعبه منذ ١٠ اعوام، وايضا زيسكو بطل زامبيا وأول اغسطس في منتهى القوة، سنعمل على الصعود للدور المقبل في المركزين الأول أو الثاني بالرغم من صعوبة المنافسة”.

واختتم كارتيرون حديثه قائلا: “لا أفكر في قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، نمتلك لاعبين على مستوى مميز في كل مركز، ولا أفكر في التوقيت الحالي بخصوص قائمة الفريق او المركز المتبقي بالقائمة وكل تركيزي في تحقيق نتائج طيبة بكل البطولات”.