رئيس الوطنية للصحافة: ندوات الشأن العام لا تهدف لتقييد حرية التعبير أو الرأي

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الندوات السابقة حول "الشأن العام"، بمؤسسات أخبار اليوم ودار التحرير ودار الهلال، لا تهدف لتقييد حرية التعبير أو الرأي.

وأضاف اليوم خلال، ندوة " الشأن العام والأمن القومى المصرى " التي تستضيفها مؤسسة الأهرام، تحدثنا أيضَا عن الدولة الوطنية، موضحًا أن الشباب لديه وعي بالشأن العام، وتوصلنا لضوابط يمكن الاتفاق حولها.

وذكر، الأمن القومى ليس مقصود به فقط القوات المسلحة والشرطة، لكن كل ما يهدد أمن المواطن، والأن نشأ فكرة خطورة الأمن القومى من وجود أعداء بالداخل.