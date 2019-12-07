التعادل السلبي يخيم على مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الإيطالي

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه روما خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو التي تقام غدا السبت.

كما رفع روما رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة كالياري وساسولو بعد غد الأحد.

لم تمر سوى دقيقتين فقط على بداية المباراة حتى كشر إنتر ميلان عن أنيابه الهجومية عندما أرسل دييجو جودين كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها لوكاكو بتسديدة من ادخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بأحد مدافعي روما وخرجت لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد تلك الهجمة فرض إنتر ميلان سيطرته على مجريات اللعب وتوالت هجماته بحثا عن بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه، في المقابل تراجع روما لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الثامنة كاد إنتر ميلان أن يفتتح التسجيل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها لاوتارو مارتينيز بتسديدة قوية لكن كرته مرت بجوار القائم بسنتيميترات قليلة.

بعد تلك الهجمة انحصر اللعب في وسط الملعب خاصة بعد أن نشط لاعبو روما هجوميا وحاولوا مبادلة إنتر ميلان للهجمات.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 27 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق روما عندما توغل هنريك مخيتريان بالكرة من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات لكنها مرت من امام مهاجمي روما.

وفي الدقيقة 33 سدد لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف إنتر ميلان من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، والذي كاد أن يسجل في الدقيقة 49 عندما استلم ماتياس فيتشينو الكرة داخل منطقة جزاء روما وسدد كرة قوية لكن أنطونيو ميرانتي تألق وحول الكرة بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لينقذ فريقه من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 52 مرر ماتياس فيتشينو، لاعب إنتر ميلان، كرة عرضية من داخل منطقة جزاء روما لتصل إلى مارتينيز الذي سددها لكنها علت العارضة.

وعاد مارتينيز ليهدر فرصة أخرى لإنتر ميلان عندما لعبت تمريرة طولية داخل منطقة جزاء روما قابلها مارتينيز بضربة رأس لكنها وصلت سهلة للحارس ميرانتي.

وشهدت الدقيقة 69 فرصة أخرى لإنتر ميلان عندما توغل مارتينيز بالكرة حتى دخل منطقة جزاء روما لينفرد بالحارس ميرانتي حيث سدد الكرة لتصطدم بالحارس ويد ليوناردو سبينازولا مدافع روما، وطالب لاعبو إنتر باحتساب ركلة جزاء ، إلا ان الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وأمر باستئناف اللعب.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 86 عندما استلم ماتياس فيتشينو كرة خلف مدافعي روما من الناحية اليمنى ليمرر كرة عرضية إلى مارتينيز الذي سددها لكن المدافع جيانلوكا مانشيني تدخل في اللحظة الأخيرة لتفقد الكرة قوتها وتصل سهلة للحارس ميرانتي.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.