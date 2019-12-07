حكومة إيطاليا تعين مدير تفليسة جديد لأليتاليا للطيران

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة، عن إدارة جديدة لتفليسة شركة أليتاليا في خضم توقف الجهود لإحياء نشاط شركة الطيران الإيطالية.

واختير جوسيبي ليوجراند وهو محامي ليحل محل ثلاثة من إدارة التفليسة الذين كانوا يتولون إدارة أليتاليا حتى الآن، حسبما قال وزير الاقتصاد ستيفانو باتوانيلي في بيان.

وقال باتوانيلي إن الدولة سيتعين عليها أن تتحرك إلى جانب ليوجراند "من أجل السماح بإعادة إطلاق حاسمة لأليتاليا".

وتخضع أليتاليا لإدارة حكومية منذ مايو عام 2017، وحصلت على قروض حكومية بإجمالي 3ر1 مليار يورو (44ر1 مليار دولار) من أجل الإبقاء على استمرار نشاطها.

وكان أحدث قرض بقيمة 400 مليون يورو قد تمت الموافقة عليه يوم الاثنين الماضي، عندما حددت الحكومة أيضا يوم 31 مايو عام 2020 موعدا نهائيا لإدارة التفليسة بإعادة هيكلة الشركة وإيجاد مشترين للشركة.

ووضعت الحكومة مواعيد نهائية هائلة لمشترين مهتمين للتقدم بعرض لأليتاليا، لكنها تنتهي دون أي نتائج. وكان آخر مهلة قد انتهت في 21 نوفمبر الماضي.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيطالية قد سجلت آخر أرباح لها في عام 2002.