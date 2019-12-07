 أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات أنهار بنيوزيلندا - بوابة الشروق
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أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات أنهار بنيوزيلندا

د ب أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 10:07 ص | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 10:07 ص

 

أغلقت الفيضانات العديد من الطرق السريعة الرئيسية في جزيرة "ساوث آيلاند" في نيوزيلندا، اليوم السبت، حيث صدرت أوامر بعمليات إجلاء للسكان بعد أن شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة.

وقال مجلس مدينة تيمارو في بيان إنه طُلب من السكان الذين يعيشون بالقرب من نهر "رانجيتاتا" بالقرب من المدينة على الساحل الشرقي، مغادرة منازلهم حيث وصلت مياه النهر إلى أعلى منسوب لها منذ 20 عاما.

وتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 الذي يربط بين مدينتي كرايستشيرش وتيمارو.

وكانت بحيرات في منطقتي "كوينزتاون" و"واناكا" قد فاضت على ضفافها في وقت سابق من الأسبوع، مما تسبب في إغلاق الطرق والشركات.


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