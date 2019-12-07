اعتقال برلماني أوكراني سابق في ألمانيا

اعتقلت السلطات في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية عضوا سابقا بالبرلمان الأوكراني، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

وأفاد موقع "اتي اون لاين دوت دي" يوم الأربعاء بأن اعتقاله تم بناء على مذكرة تسليم من القضاء الأوكراني، الذي يتهم المسؤول بالفساد.

وأكدت المتحدثة باسم المدعى العام في مدينة أولدنبورج، كارولين كاستانا لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أنه تم اعتقال مواطن أوكراني في 28 نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه هناك مذكرة تسليم من أوكرانيا بحق الرجل، الذي قالت إنها لن تستطيع ذكر هويته.

وقالت المتحدثة إن مكتب المدعى العام سيفحص الطلب الآن، مضيفة أن المحامين الذي كلفهم الرجل حصلوا على الحق في نظر القضية في جلسة استماع.

ووفقا لتقارير إعلامية أوكرانية، يقال إن المعتقل -وعمره 50 عاما- فر من أوكرانيا عام 2016 إلى إسبانيا بعد اتهامه بالاحتيال وغسيل الأموال فيما يتعلق بملايين اليورو في صفقات غاز، ثم انتقل في وقت لاحق للإقامة في ألمانيا وفي أماكن أخرى.

وذكرت تقارير وسائل إعلام أوكرانية، أن العضو السابق في البرلمان كان يعتزم العودة إلى بلاده في ديسمبر الجاري.

وفي المنفى، نشر المليونير كتابا اتهم فيه الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو بارتكاب جرائم فساد على نطاق واسع.