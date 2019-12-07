ضبط صاحب شركة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالساحل



ألقت مباحث المرور القبض على صاحب شركة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزته كمية كبيرة من المستندات المزورة بمنطقة الساحل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت معلومات وردت للمقدم إيهاب حسين، رئيس مباحث مرور القاهرة، مفادها أن "أ.ع .ع " البالغ من العمر 49 عاما صاحب شركة يزاول نشاطا إجراميا تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذا من مقهى كائنة بشارع عبد الحميد الديب بمنطقة الساحل مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث المرور من القبض عليه تواجده بالمقهى المشار إليها وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته"محافظة القاهرة، وإدارة الساحل التعليمية "مقلد" وإيصالين استخراج بطاقة رقم قومي وكارنية منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام وبطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم و32 إيصالا منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم.

كما تم ضبط نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية و17 شهادة ميلاد، و3 صورة قيد زواج ، وجواز سفر، وثيقة قيد عائلي، و4 سجلات تجارية "بأسماء مختلفة" و4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات ، مستشفى الصدر بالعباسية ومستخرجين رسمي بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية وشهادتين جامعية منسوب صدورهما "لجامعة العريش، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ومبالغ مالية.

وبمواجهته، اعترف بقيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.