 «فون دير لاين» تدعو إلى الوحدة بين أوروبا والاتحاد الأفريقي - بوابة الشروق
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«فون دير لاين» تدعو إلى الوحدة بين أوروبا والاتحاد الأفريقي

د ب أ
نشر فى : السبت 7 ديسمبر 2019 - 12:25 م | آخر تحديث : السبت 7 ديسمبر 2019 - 12:26 م

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورزولا فون دير لاين"، اليوم السبت، إلى مزيد من الإجراءات الأمنية وتقليل الهجرة غير المنظمة، خلال زيارة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا، ومقر الاتحاد الأفريقي.

وقالت "فون دير لاين" خلال زيارتها الأولى خارج أوروبا بوصفها رئيسة المفوضية الأوروبية: "الوحدة فقط هى ما سوف يجعل قاراتنا قوية في عالم متغير؛ والاتحاد الأفريقي هو شريك أعول عليه".

وأضافت فون دير لاين أنها لن تقدم "خطة كبيرة لإفريقيا" ولكنها في إثيوبيا "للاستماع " للتوجهات والتطورات التي تشكل القارة وكذلك أولوياتها السياسية والاقتصادية.

وبدأت "فون دير لاين" رحلتها باجتماع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فكي" وغيره من المفوضين.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي "فون دير لاين" رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي فاز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام، والرئيسة الأثيوبية "ساهلي- ورك زويدي".

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