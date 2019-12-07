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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن انطلاق سباق الطريق "لا للمخدرات" لطلاب كلية التربية الرياضية، غدا الأحد، بمجمع الكليات في سبرباي، بمشاركة 300 طالب وطالبة، مؤكدا حرص الجامعة على دعم كل الأنشطة الرياضية المتنوعة.

وأشار سبع إلى تنفيذ برامج توعوية للطلاب بأضرار تعاطي الإدمان، بجانب نشر ثقافة الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية بكليات الجامعة المختلفة.

وصرح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه يتم العمل داخل جامعة طنطا على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، بجانب العمل على زيادة قدراتهم المعرفية لمواجهة خطر المخدرات.

وأوضحت الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، أن السباق يبدأ في تمام 10:30 صباحا من أمام ملعب كرة القدم الخماسي بكلية الهندسة، ويستمر حتى ينتهي داخل ملعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية.

ولفت الدكتور هاني سعيد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن السباق سيبدأ بالبنين ثم البنات، وسيتم تكريم الفائزين في السباق بتوزيع الجوائز مناصفة لـ20 طالبا وطالبة.