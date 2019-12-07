عميد تجارة عين شمس: حوكمة الأداء المالي للدولة ساعد في انخفاض عجز الموازنة

قال الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن التحول الرقمي يعد من اهم الآليات الآليات المطروحة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتى من شأنها المساهمة فى علاج المشكلات الاقتصادية التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود كثيرة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن اختيار "إدارة التحول الرقمى" يكتسب أهميته أيضاً فى ظل الخطوات المتسارعة التى اتخذاتها الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى والتى يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال إجراء اصلاحات هيكلية والتى منها انشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقم، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتخصيص 7.8 مليار جنيه لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى فى موازنة 2019/2020.

وأشار إلى أن عدة مشروعات جيدة منها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية 2017 بهدف تشجيع التجارة الالكترونية، مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية بعضها ببعض، مشروع ميكنة أليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية، التخطيط لتحويل مدينة بورسعيد إلى أول مدينة رقمية، بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

وأوضح أن اطلاق المنظومة الوطنية للدفع الالكترونى "ميزة" يهدف إلى تشجيع المواطنين على الإقبال على المعاملات المالية والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وصدور رخصة ل 12 بنك باصدار "ميزة".

ولفت إلى تحسين تصنيف مصر بين 55 دولة فى مؤشر الشمول المالى بعد تحقيقها المركز 36 بعد أن كانت فى المركز 51، وربط 3911 مكتب بريد بالشبكة لتأدية خدمات الشمول المالى.

وتابع: "ساعدت هذه الإجراءات والمبادرات التى اتخذتها الحكومة فى تحقيق العديد من المزايا منها ضبط وحوكمة وتعزيز شفافية الأداء المالى للدولة، احكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف (2018/2019) ليكون 8.2% بدلا من 8.4%".

وأكد أن التحول من سياسة التعامل النقدى إلى سياسة اللانقديه سيحقق الشفافية، محاربة التهرب الضريبى، القضاء على التزوير والرشوة والمحسوبية، سرعة التحصيل.

وأضاف أن التحول الرقمى يجب أن يتبنى استراتيجية نمو أكثر استدامة تعتمد فى جوهرها على ركيزتين آلا وهما الاستثمار فى رأس مال البشرى مع الحفاظ على رأس المال المادى بدلا من استغلاله ونضوبه، والتحول من هندسة البرمجيات إلى هندسة المعرفة فى التحول الرقمى مما يعنى سرعة ملائمة الخدمة للمواطن وملائمة الخدمة للمواطن حتى يمكن عمل شمول التحول الرقمى لجميع مراحل تقديم الخدمة.