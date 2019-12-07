«بلومبرج»: الدنمارك تسعى للحد من المضاربات في مجال إيجارات المساكن

في الوقت الذي تستعد فيه بعض صناديق التقاعد في الدنمارك لخفض محافظها المالية، قال وزير الإسكان، إنه يرى أن حدوث تراجع في السوق بنسبة 10 % أمر مقبول، في إطار سعيه لتعديل القانون من أجل منع المضاربات.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، يأتي هذا التعليق من قبل الوزير في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك نقاشا ساخنا، يدور إلى حد كبير حول شركة الاستثمار المالي الأمريكية "بلاكستون جروب".

ويقول كار ديبفاد، وزير الإسكان في الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن المجموعة تقدم مثالا "سيئا" في مجال السكن، حيث يتم شراء عقارات، وتطويرها ثم إعادة طرحها للإيجار في السوق بأسعار لا يتحملها المستأجرون.

وتقول "بلاكستون" إنها تعمل بحسب القانون وإنها تمثل جزءا صغيرا من سوق العقارات في كوبنهاجن، بما لا يسمح لها بالتأثير على الأسعار.

وكشف الوزير في وقت سابق الاسبوع الجاري النقاب عن مقترح يستهدف حماية المستأجرين. ولكن بدلا من ذلك، أثار المقترح انتقادات داخل دوائر المعاشات التقاعدية في الدنمارك، التي رأت أن الخطة كبيرة على نحو من شأنه أن يقوض الاستثمارات في مجال الإسكان في البلاد على المدى الطويل.

ولكن مثل هذه الانتقادات لم تكن لتدفع الوزير إلى التراجع.

وقال الوزير في مقابلة مع "بلومبرج" بثتها في وقت متأخر أمس الجمعة: "يمكنني التعايش مع خسائر صغيرة بما أن حجم السوق قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية"، مضيفا: "في ظل هذه الخلفية، يمكنني قبول خسائر تصل إلى 10%".

وكانت صناديق التقاعد الدنماركية دخلت على خط الجدل الدائر بشأن اعتزام الحكومة منع زيادة إيجارات المساكن في البلاد لمدة 10 سنوات مقبلة، بهدف الحد من المضاربات قصيرة المدى في قطاع الإسكان الدنماركي.

وقالت الصناديق إن الخطة التي تقترحها الحكومة والتي كانت تستهدف في البداية التصدي لمضاربات "بلاكستون جروب" في قطاع الإسكان الدنماركي بشكل أساسي، إنها ستؤدي إلى خنق الاستثمار في القطاع، بحسب "بلومبرج"التي أشارت إلى أن صناديق التقاعد الدنماركية تركز استثماراتها خلال السنوات الأخيرة على قطاع العقارات من أجل تعزيز عائداتها في ظل الفائدة السلبية على الودائع المصرفية.

وقال ميشيل نيلمان بيدرسن، مدير الاستثمار في صندوق تقاعد "بي.كيه.إي" إن الاقتراح يمثل خطوة للوراء بالنسبة للدنمارك، في حين ذكر صندوق "بي.إف.أيه" وهو أكبر صندوق تقاعد تجاري في الدنمارك ويدير أصول بقيمة 100 مليار دولار تقريبا، إن خطة الحكومة تتجه إلى الهدف الخطأ.

وقال ميشيل برون، رئيس القطاع العقاري في الصندوق، إن "الأمر يشبه فرض حظر على استخدام الدراجات الهوائية لمجرد أن شخص ما قاد دراجته وكسر الإشارة الحمراء" للمرور.