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تستمر سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، في تقليد اتبعته سابقاتها، بقراءة قصص للأطفال المرضى الذين سيقضون عيد الميلاد بالمستشفيات.

وقال البيت الأبيض، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم السبت، إن السيدة الأولى قامت بجولة في وحدتين بأحد المستشفيات، إحداهما للجراحات، بالمستشفى الوطني للأطفال في واشنطن، أمس الجمعة.

كما رافقت المرضى الصغار في غرفة للعب، وشاركتهم ألعابهم.

بعدها جلست ميلانيا ترامب مع اثنين من الأطفال أمام شجرة عيد الميلاد لتقرأ لهما قصة أطفال، تعد الجزء الثاني من قصة قرأتها لأطفال المستشفى في 2018.

ويعود تقليد زيارة السيدة الأولى لمستشفى أطفال في فترة عيد الميلاد، وقراءة قصة لهم إلى عقود مضت، بحسب "أسوشيتد برس".